Italia U16, Torneo dei Gironi dal 23 al 25 gennaio a Coverciano: le scelte del ct Pasqual

Ci sono diversi giovani giocatori del Milan nella lista dei convocati di Manuel Pasqual, ct dell'Italia Under 16, per il Torneo dei Gironi che si svolgerà dal 23 a 25 gennaio a Coverciano. Per l'occasione sono stati chiamati 60 calciatori che verranno suddivisi in tre squadre (Nazionale, Selezione A e Selezione B). Lo riferisce il sito della FIGC: "Dopo aver affrontato il Portogallo a dicembre – una sconfitta per 3-0 e una vittoria per 2-0 –, la Nazionale Under 16 tornerà a Coverciano, dal 23 al 25 gennaio, per il consueto appuntamento stagionale del Torneo dei Gironi. Il tecnico Manuel Pasqual ha convocato per l’occasione 60 calciatori, tutti nati nel 2010, tra i quali spiccano quattro ragazzi che giocano all’estero: tre in Inghilterra, il portiere del Crystal Palace Lucca Benetton, il difensore del West Bromwich Albion Cyril Washington Kojo Lartey e il centrocampista del Chelsea Samuel Osaseri Ekhosuehi Eghosasere, e uno nei Paesi Bassi, il centrocampista del PSV Eindhoven Lyam de Vries. Gli Azzurrini saranno divisi in tre squadre (Nazionale, Selezione A e Selezione B) e si raduneranno venerdì mattina al Centro Tecnico Federale.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Lucca Benetton (Crystal Palace), Umberto Costante (Inter), Vittorio Galimberti (Milan), Riccardo Nobili (Bologna), Matteo Palombi (Lazio), Tommaso Vischi (Monza);

Difensori: Riccardo Angelini (Bologna), Christian Bacuzzi (Milan), Ettore Bagnara (Inter), Mattia Barbone (Fiorentina), Steven Barcella (Inter), Dennis Beldenti (Union Brescia)*, Giuseppe Cafasso (Lecce), Daniel Ethan Colombo (Virtus Entella), Ludovico Costa (Venezia), Lorenzo Dattilo (Roma), Samuele De Sario (Sampdoria), Sebastiano Di Santo (Hellas Verona), Noah Forlani (Inter), Cyril Washington Kojo Lartey (West Bromwich Albion), Diego Lucarelli (Inter), Sebastian Mattei (Roma), Jeff Odje (Atalanta), Paolo Paris (Fiorentina), Thomas Rosa (Atalanta), Emanuele Salati (Sassuolo), Emanuele Pio Troiano (Milan);

Centrocampisti: Jody Ardeni (Bologna), Francesco Bertuzzo (Bologna), Nicola Cappellato (Atalanta), Emanuele Carbone (Milan), Filippo Castagnoli (Fiorentina), Lyam de Vries (PSV Eindhoven), Francesco Di Benedetto (Bari), Daniel Ferri (Inter), Valerio Greco (Sampdoria), Cristian Norelli (Cremonese), Francesco Olivieri (Empoli), Gioele Omini (Inter), Samuel Osaseri Ekhosuehi Eghosasere (Chelsea), Luca Saramin (Udinese), Paolo Schiffini (Cagliari), Abdou Samath Seye (Milan), Gabriele Tufaro (Juventus);

Attaccanti: Mattia Niccolò Barzagli (Fiorentina), Gabriele Borsa (Milan), Achille Cauli (Como), Federico Croci (Fiorentina), Leandro Dos Santos Braga (Roma), Michele Elena (Lazio), Lorenzo Matera (Sassuolo), Leonardo Menegazzo (Inter), Flavio Mistretta (Lazio), Pietro Omini (Inter), Mamadou Issa Pamé (Juventus), Giuseppe Pipitò (Juventus), Matteo Rolando (Juventus), Roberto Scaglione (Genoa), Omar Sperlonga (Roma), Tommaso Tartaglia (Vicenza).

*convocato il 21 gennaio in sostituzione dell’indisponibile Lorenzo Damonte (Genoa).

Staff – Tecnico: Manuel Pasqual; Coordinatore delle Nazionali Giovanili: Maurizio Viscidi; Vice Coordinatore delle Nazionali Giovanili: Daniele Zoratto; Coordinatore dell’area portieri: Gaetano Petrelli; Coordinatore area scouting junior: Alessandro Musicco; Assistenti tecnici: Matteo Barella e Carmine Nunziata; Preparatore dei portieri: Stefano Baroncini; Match analyst: Nicolò Tolin; Medici: Giuseppe Bastone e Vito Caiolo; Fisioterapisti: Luca De Marchi ed Eugenio Zarcone; Nutrizionista: Filippo Maria Perricelli; Ufficio Stampa: Alessandro Paoli; Segretario: Fabio Ferappi; Organizzazione: Sabrina Filacchione.

Osservatori: Luca Briccarello, Andrea Campatelli, Massimiliano Caniato, Igor Charalambopoulos, Gianpietro Di Pierro, Claudio Gabetta, Italo Graziani, Pino La Scala, Domenico Maggiora, Antonio Martella, Luigi Milani, Filippo Motzo, Manuel Nisticò, Filippo Pergolizzi, Albino Pillon, Giovanni Re, Armando Reggiannini, Francesco Talarico e Carlo Zanantoni.

TORNEO DEI GIRONI U16

Prima giornata (venerdì 23 gennaio)

P1) Ore 15: Selezione A-Selezione B

Riposa: Nazionale

Seconda giornata (sabato 24 gennaio)

Ore 15: Nazionale-Perdente P1

Riposa: Vincente P1

Terza giornata (domenica 25 gennaio)

Ore 11: Nazionale-Vincente P1

Riposa: Perdente P1".