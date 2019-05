Italia u.17 da sogno: batte il Portogallo e vola in semifinale

Al Tolka Park di Dublino l'Italia affronta il Portogallo, una delle squadre più competitive presenti agli Europei under 17. Gara difficile, ma che i ragazzi di Nunziata riescono a superare grazie al goal dello juventino Tongya. Al 26' il centrocampista finalizza al meglio un assist di Sebastiano Esposito. Finale di gara particolarmente movimentato, con gli azzurri che a tempo scaduto rimangono in dieci per l'espulsione di Ruggeri.

L'Italia è dunque in semifinale e giovedì affronterà la Francia che, a sua volta, ha battuto in goleada la Repubblica Ceca.

Euro under 17

Italia-Portogallo 1-0

reti: 26' Tongya (I)