Italia U19, le ufficiali: Camarda, Sala e Magni titolari contro Montenegro. Panchina per Liberali

I primi rossoneri a scendere in campo in questa sosta Nazionali saranno i più giovani. Tra pochi minuti, alle ore 12, l'Italia U19 del CT Bollini scende in campo in Grecia per la prima gara di qualificazione all'Europeo di categoria contro il Montenegro. Nella selezione dei giovani azzurri ci sono cinque milanisti: da Francesco Camarda a Mattia Liberali, passando per Emanuele Sala, Vittorio Magni e Diego Sia.

Sono uscite le formazioni ufficiali e mister Bollini lancia dal primo minuto sia Camarda che Liberali. Di seguito la formazione ufficiale dell'Italia U19:

ITALIA U19 (4-3-3): Martinelli; Magni, Leoni, Natali, Pagnucco; Mannini, Sala, Riccio; Fortini, Ekhator, Camarda. A disp.: Marin, Cocchi, Plaia, Fini, Romani, Sia, Liberali, Mendicino. All. Bollini

MONTENEGRO U19 (4-3-3): Milovic; Vracar, Tomasevic, Karadzic, Kumburovic; Bulatovic, Vukanic, Zekovic; Camaj, Tadic, Kostic. A disp.: Bozinovic, Maras, Martinovic, Cetkovic, Vlahovic, Perovic, Mijovic, Zlaticanin, Sekularac. All. Perisic