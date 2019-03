Italia Under 15, convocati anche due giovani rossoneri per la doppia amichevole con l’Austria

Secondo banco di prova internazionale per la Nazionale Under 15, che dopo le due amichevoli disputate a febbraio con la Turchia (1-1 i risultato del primo match, successo per 3-2 degli Azzurrini nel secondo incontro) affronta in un doppio test i pari età dell’Austria.

Per le due sfide, in programma martedì 12 (ore 15) e giovedì 14 marzo (ore 11) allo stadio ‘Briamasco’ di Trento, il tecnico Patrizia Panico ha convocato 22 calciatori classe 2004: il raduno è fissato nel pomeriggio di domenica 10 marzo a Trento, con la prima seduta di allenamento in programma la mattina seguente al Centro Sportivo di Gabbiolo.

L’elenco dei convocati:

Portieri: Bryan Bonucci (Inter), Filippo Manzari (Fiorentina);

Difensori: Christian Biagetti (Fiorentina), Gabriele Cagia (Genoa), Matteo Pellegrini (Roma), Mattia Motolese (Bologna), Andrea Pelamatti (Inter), Bruno Prati (Fiorentina), Filippo Missori (Roma);

Centrocampisti: Riccardo Pagano (Roma), Gabriele Alesi (Milan), Giacomo Faticanti (Roma), Giordano Rossi (Lazio), Leonardo Straccio (Pescara), Tommaso Maressa (Empoli), Cher Ndour (Atalanta), Federico Accornero (Genoa), Samuele Vignato (Chievo Verona);

Attaccanti: Tommaso Mancini (Vicenza), Antonio Pesce (Napoli), Nicolò Turco (Juventus), Leonardo Rossi (Milan).

Staff –Coordinatore Nazionale Under 15: Antonio Rocca; Allenatore: Patrizia Panico; Tecnico federale: Daniele Zoratto; Segretario: Francesco Lupi; Preparatore atletico: Claudio Donatelli; Preparatore dei portieri: Davide Quironi; Medico: Marco Scrivano; Fisioterapista: Andrea Cantera.