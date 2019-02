Italia Under 18, i convocati per l’amichevole contro la Francia: presenti anche tre rossoneri

Dopo aver aperto il nuovo anno con il Torneo dei Gironi – un triangolare che ha permesso al tecnico Franceschini di vedere in campo 55 ragazzi classe 2000 e 2001 – la Nazionale Under 18 è attesa dall’amichevole di lusso in casa della Francia. Per la gara, che si giocherà mercoledì 20 febbraio nel centro di Clairefontaine a Parigi (ore 15), l’allenatore azzurro ha convocato venti calciatori che si raduneranno domenica prossima.

Nel gruppo anche i gemelli Pierozzi, Edoardo difensore e Nicolò centrocampista entrambi nella Fiorentina; dopo aver partecipato a gennaio al Torneo dei Gironi, i due calciatori sono alla prima chiamata ufficiale in azzurro.

L’elenco dei convocati

Portieri: Federico Brancolini (Fiorentina), Matteo Soncin (Milan);

Difensori: Leonardo Raggio (Genoa), Alberto Barazzetta (Milan), Fabio Ponsi (Fiorentina), Stefano Vaghi (Inter), Edoardo Pierozzi (Fiorentina), Giorgio Brogni (Atalanta);

Centrocampisti: Emmanuel Gyabuaa (Atalanta), Giuseppe Leone (Juventus), Nicolò Rovella (Genoa), Samuele Ricci (Empoli), Davide Angelo Ghislandi (Atalanta), Davide Di Francesco (Juventus), Nicolò Pierozzi (Fiorentina), Alessandro Sala (Milan), Lorenzo Colombini (Inter);

Attaccanti: Alessandro Cortinovis (Atalanta), Andrea Mattioli (Sassuolo), Edoardo Vergani (Inter).

Staff – Allenatore: Daniele Franceschini; Assistente allenatore: Elvis Abbruscato; Segretario: Massimo Petracchini; Preparatore atletico: Mattia Modonutti; Preparatore dei portieri: Davide Quironi; Medico: Emanuele Fabrizi; Fisioterapista: Angelo Cartocci.