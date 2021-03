Italiano: "Milan? In attacco hanno qualità e velocità, riescono a mettere in difficoltà tutti"

Intervistato alla Gazzetta dello Sport, Vincenzo Italiano ha detto la sua sulla corsa scudetto: “In questo momento l’Inter sembra aver preso fiducia e maggiore autostima. E’ perfettamente focalizzata sull’obiettivo finale. Ma a quattordici partite dal termine ci sono tanti scontri e molte variabili di cui tenere conto. E secondo me può rientrare in ballo anche la Juve, che deve recuperare una gara. L’Inter ha grande compattezza e concretezza quando si distende in avanti con Lukaku e Lautaro che sono quasi immarcabili. Il Milan ha qualità e velocità negli elementi offensivi: quando si mettono in moto sulla trequarti riescono a mettere in difficoltà tutti. Credo che in questa volata nessuno farà calcoli e ogni squadra si concentrerà davvero su una partita alla volta”.