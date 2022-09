Jacobelli: "Importante che Pobega abbia segnato il suo primo gol in rossonero"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Xavier Jacobelli, giornalista, è intervenuto a Milan TV soffermandosi su Tommaso Pobega: “È importante che Pobega abbia segnato il suo primo gol in rossonero. È un giocatore che già durante l’esperienza al Torino si era distinto non soltanto per i suoi progressi ma anche per il suo comportamento esemplare. Ho visto l’abbraccio molto significativo con Calabria, è evidente che la comune militanza nel vivaio rossonero abbia inciso. Il fatto che progressivamente si stia inserendo in un ruolo non facile è importante”.