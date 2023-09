Jacobelli: "Non mi aspettavo una partita così deludente di Leao, a volte ha un atteggiamento incocludente"

Xavier Jacobelli, nel post partita di Milan-Newcastle su Milan TV, commenta così la prestazione negativa di Leao di questo pomeriggio: "Musah mi ha colpito per la sua intraprendenza e per la capacità di inserirsi in partita. Mi aspettavo molto di più da Leao, queste devono essere le sue partite: se in Champions uno del suo calibro non fa la differenza non va bene. A volte ha un atteggiamento inconcludente, per non dire indisponente, e questo non va bene nell’economia dell’attacco del Milan, non si può che Giroud, a 37 anni, possa risolverla sempre. Non mi aspettavo una prova così deludente da Leao”.