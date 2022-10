Jacobelli: "Questa può essere la notte di Leao, ha bisogno di un exploit in Champions"

MilanNews.it

Xavier Jacobelli, giornalista, è intervenuto a Milan TV nel pre-partita di Milan-Dinamo Zagabria soffermandosi anche su Rafael Leao: “Mi aspetto una grande partita di Leao, questa può e deve essere la sua notte. Ha bisogno di un exploit anche in Champions League. Sappiamo bene quanto valga per il Milan, mi auguro che questa sera sia protagonista anche a livello internazionale. Questa partita sembra fatta apposta per lui. Penso che sia la saggezza di Pioli l’antidoto a questo momento di De Ketelaere. Nonostante con il Monza abbia sbagliato il gol ha mostrato progressi. È un grande giocatore. È un segnale molto importante che giochi con la Dinamo Zagabria. Ha la fiducia illimitata del suo allenatore e penso che questa sera sia un’opportunità significativa per lui".