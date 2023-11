Jacobelli: "Vedremo subito quale sarà lo spirito che anima i rossoneri, si deve ripetere la prestazione fatta col PSG"

Il noto giornalista Xavier Jacobelli, ospite di Milan TV, ha presentato così la sfida di Champions League di questa sera tra Milan e Borussia Dortmund, praticamente decisiva per il passaggio del girone F.

Queste le sue dichiarazioni: “Sappiamo molto bene come il Milan sia arrivato qui e come debba ripetere la prestazione fatta con il PSG. Fondamentale che il Milan sia intenso, capiremo subito lo spirito che anima i calciatori di Pioli: se vinci intravedi gli ottavi, se non vinci si complica maledettamente”.