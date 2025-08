Jashari non convocato per Salisburgo-Club Brugge di Champions League

vedi letture

Domani sera il Club Brugge affronterà il Salisburgo nel match d'andata valido per il terzo turno preliminare di Champions League. Senza nessuna sorpresa, visto che ormai l'affare è in fase di definizioner per 34 milioni di euro + 3 di bonus, Ardon Jashari non è stato convocato per l'impegno europeo.

Lo svizzero scalpita per vestire la maglia rossonera e aspetta solo il via libera per viaggiare in Italia.