Jashari, perchè la maglia numero 30? Lui ammette: "In Svizzera mi portò fortuna, ma l'ho scelto anche per Messi"

vedi letture

Ardon Jashari è finalmente un giocatore rossonero. Una forte volontà quella del centrocampista svizzero, che più di tutti ha spinto per questo importante trasferimento nonostante il muro eretto dal Brugge, “abbattuto” Anche grazie al pressing del Milan e dello stesso calciatore. In esclusiva per Milan TV, le prime parole da giocatore milanista da parte di Jashari. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Cosa pensi quando guardi la tua nuova maglia rossonera?

“Se devo essere sincero è veramente difficile descriverlo a parole. È una sensazione fantastica, è incredibile che io possa far parte di questo club. Cosa posso dire? Che voglio fare la mia parte per riportare il Club dove dovrebbe essere: darò tutto per questi colori per riportarlo in alto”.

Perché la maglia numero 30?

“Ho iniziato con il numero 30 in Svizzera, nel mio club giovanile dove sono diventato professionista. Amo Messi, quindi l’ho preso perché anche lui ha iniziato con questo numero. Mi ha portato fortuna in Svizzera ed in Belgio, quindi l’ho voluto tenere. Spero di renderlo un numero storico”.

Un messaggio per i tifosi del Milan?

“Ciao tifosi rossoneri, andiamo a vincere!”.