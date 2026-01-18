Jashari: "Spero presto di poter giocare con Modric. Posizione? 6, ma anche 8. Faccio quello che chiede il mister"

Ardon Jashari ha parlato a DAZN dopo Milan-Lecce 1-0. Queste le parole del centrocampista svizzero, oggi partito titolare al posto di Modric.

Come ti senti dopo questa partita?

“Sono contento di aver giocato dall’inizio e aver aiutato la squadra. La cosa importante erano i tre punti, continuiamo così. Felice per Fullkrug ed il suo primo gol”.

Sulla sua posizione in campo:

“Oggi ho giocato da numero 6, ma in carriera ho giocato anche da 8. La cosa più importante è quello che vuole l’allenatore da me: oggi voleva che giocassi da 6 e ho cercato di capire al meglio cosa volesse da me. È una posizione diversa ovviamente, mi piace anche giocare da 8. Ma la cosa più importante è capire come giocare al meglio con la squadra e penso che oggi abbiano visto che posso andare anche più avanti. Ma alla fine ovviamente è il mister che decide”.

Qual è il tuo feeling con Modric?

“È un regalo per me giocare con un calciatore del genere. È fantastico, non solo per me ma per tutta la squadra. Spero di poter giocare presto con lui in campo. È una persona fantastica, a livello calcistico non dobbiamo neanche parlarne”.