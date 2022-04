Javi Martinez: "Lewandowski pensa che in Spagna vincerebbe il Pallone d'Oro"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Javi Martinez, ex centrocampista del Bayern Monaco, si è così espresso a El Larguero sul futuro di Lewandowski: "Se il Bayern non vuole venderti sei fregato, perché non c'è la clausola. Ma penso che ci sia qualche possibilità per lui di andare al Barcellona. Secondo me lui pensa che giocando in Spagna vincerà il Pallone d'Oro".