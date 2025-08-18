Pavlović carica la squadra dopo la vittoria in Coppa Italia: il messaggio social
Intervenuto così sul proprio profilo IG dopo la partita vinta in Coppa Italia contro il Bari, il difensore rossonero Strahinja Pavlović ha postato così sui propri social: "Prima vittoria della nuova stagione nel nostro stadio".
IL TABELLINO
MILAN-BARI 2-0
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers (36'st Okafor), Fofana, Ricci (21'st Modrić), Loftus-Cheek (21'st Jashari), Estupiñan; Pulisic (21'st Musah), Leão (18' Gimenez). A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, Bartesaghi, De Winter, Jiménez, Vladimirov; Chukwueze. All.: Landucci (Allegri squalificato).
BARI (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval (36'st Tripaldelli); Bellomo (7'st Verreth), Braunöder, Pagano (67' Partipilo); Pereiro (7'st Rao), Moncini, Sibilli. A disp.: De Lucci, Pissardo; Kassama, Mané, Mavraj, Pucino; Onofrietti; Gytkjær, Manzari. All.: Caserta.
Arbitro: Arena di Torre del Greco.
Gol: 14' Leão (M), 3'st Pulisic (M).
Ammoniti: 21' Estupiñan (M).
