Pavlović carica la squadra dopo la vittoria in Coppa Italia: il messaggio social

Pavlović carica la squadra dopo la vittoria in Coppa Italia: il messaggio social
Ieri alle 23:30News
di Niccolò Crespi

Intervenuto così sul proprio profilo IG dopo la partita vinta in Coppa Italia contro il Bari, il difensore rossonero Strahinja Pavlović ha postato così sui propri social: "Prima vittoria della nuova stagione nel nostro stadio".

IL TABELLINO

MILAN-BARI 2-0

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers (36'st Okafor), Fofana, Ricci (21'st Modrić), Loftus-Cheek (21'st Jashari), Estupiñan; Pulisic (21'st Musah), Leão (18' Gimenez). A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, Bartesaghi, De Winter, Jiménez, Vladimirov; Chukwueze. All.: Landucci (Allegri squalificato).

BARI (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval (36'st Tripaldelli); Bellomo (7'st Verreth), Braunöder, Pagano (67' Partipilo); Pereiro (7'st Rao), Moncini, Sibilli. A disp.: De Lucci, Pissardo; Kassama, Mané, Mavraj, Pucino; Onofrietti; Gytkjær, Manzari. All.: Caserta.

Arbitro: Arena di Torre del Greco.
Gol: 14' Leão (M), 3'st Pulisic (M).
Ammoniti: 21' Estupiñan (M).