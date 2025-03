Jimenez: "Amo la mia famiglia. Un sogno giocare con la Spagna"

Su Milan TV torna il format “Homegrown”, video speciale in cui viene raccontata la storia dei calciatori cresciuti o che iniziano a sbocciare con il rossonero addosso.

Questa volta è il turno di Alex Jimenez, alla sua seconda stagione al Milan. Lo spagnolo, terzino ed esterno, è arrivato nell'estate del 2023 dal Real Madrid in prestito, ed è stato riscattato a giugno 2024. Dopo un periodo iniziale nel Milan Futuro ha trovato ormai il suo spazio fisso in Prima Squadra. Queste le sue dichiarazioni al canale tematico del Club.

Com’è stato il passaggio in Italia? I tuoi genitori ti hanno seguito?

“La mia famiglia la amo. Da quando mi sono trasferito da Madrid a Milano sono venuti con me, volevo che venissero con me. A volte non gli dico le cose, forse devo farlo di più”.

La nazionale spagnola è il tuo obiettivo?

“Sto aspettando che arrivi il momento, ma è chiaro che voglio giocare con la nazionale. È il mio paese, sarebbe un sogno giocare con la Spagna”.