Joao Felix: "Io, Pulisic, Leao e Gimenez in campo si può fare, è sostenibile"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione Joao Felix ha parlato della possibilità di vedere in campo un Milan a trazione anteriore, con in campo contemporaneamente lui, Pulisic, Leao e Gimenez. Le sue dichiarazioni:

Come la vedi la situazione dell'equilibrio quando sarete voi quattro (Joao Felix, Pulisic, Leao, Gimenez, ndr) tutti insieme in campo? È sostenibile?

"Sì, ovvio che sì. Non so se è normale oppure no ma di solito le persone vedono che la difesa è molto importante. Ma non vuol dire che con 4 attaccanti non ci sia difesa. Siamo attaccanti, ma quando c'è da difendere ci siamo anche noi a fare il nostro lavoro. Aiutiamo in difesa, cerchiamo l'equilibrio come avete visto nel secondo tempo contro l'Empoli. Abbiamo difeso bene e abbiamo attaccato bene, è possibile fare entrambe le cose".