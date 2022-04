Jorginho: "La delusione per il Mondiale non è ancora passata. Ci sia da motivazione"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jorginho, centrocampista del Chelsea e della Nazionale, si è così espresso a Prime sul Mondiale mancato: "La delusione non è ancora passata. Ci vorrà un po' e fa davvero tanto male a tutti noi. Come si suol dire, bisogna andare avanti, ma purtroppo è un rimpianto che resta dentro. Dobbiamo usarlo come motivazione per fare meglio in futuro e usare questo dolore come spinta a cambiare".