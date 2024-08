Jovic e Okafor non all'altezza. Milan, occorre una punta dietro Morata

Zlatan Ibrahimovic nel pre partita di Parma ha ribadito che per lui la squadra è al completo così, e che salvo incredibili occasioni dell'ultimo giorno, il Milan non farà altre operazioni in entrata in questo calciomercato. La gara del Tardini ha messo però in risalto una cosa, ribadita questa mattina anche da Il Corriere della Sera: a Paulo Fonseca occorre una punta dietro Morata.

Luka Jovic prima e Noah Okafor poi, non sono stati in grado di reggere l'attacco del Milan, che senza il suo centravanti, e con Leao e Pulisic non in giornata, rischia di essere particolarmente sterile. Per questo motivo sarebbe meglio intervenire in questi ultimi cinque giorni di calciomercato per completare questo reparto, con Ibrahimovic che resta restio per evitare di chiudere spazio poi ai ragazzi del Milan Futuro. E allora perché non buttare subito nella mischia Camarda vista la necessità? La risposta non cambia: il 2008 è ancora un ragazzino, gli va dato tempo.