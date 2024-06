Jovic-gol, è il primo di un giocatore del Milan ad Euro 2024. Un rossonero non segnava agli Europei dal 2012

Il gol di Jovic all'ultimo secondo di Slovenia-Serbia non solo permette alla sua nazionale di giocarsi il passaggio del turno nell'ultima giornata del girone, ma è anche la prima rete segnata da un giocatore rossonero ad Euro 2024. Con il bel colpo di testa in mischia Jovic "festeggia" anche la sua permanenza in rossonero, visto che dovrebbe rinnovare per un'ulteriore stagione.

Inoltre, riporta il giornalista Giuseppe Pastore su Twitter, il gol del serbo è anche il primo di un giocatore del Milan da quello segnato da Zlatan Ibrahimovic in Svezia-Francia del 19 giugno 2012: allora Zlatan la mise dentro con una spettacolare sforbiciata dal limite dell'area di rigore.