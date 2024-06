Jovic impalpabile nei 30' contro l'Inghilterra: 6 i palloni toccati, zero i tiri in porta

Dopo Tijjani Reijnders un altro giocatore del Milan ha esordito ad Euro2024: Luka Jovic. L'esito in questo caso è però differente, visto e considerato che la Serbia dell'attaccante rossonero si è dovuta arrendere ad un'Inghilterra più forte alla quale è bastata un gol al 13esimo minuto del primo tempo di Jude Bellingham per gestire e portare a casa una partitita fondamentale in ottica classifica finale.

Entrato al 61esimo minuto al posto dell'ex Torino Sasa Lukic, Luka Jovic non è riuscito ad incidere come invece il CT Stojkovic si aspettava, e le statistiche lo confermano ampiamente. L'attaccante del Milan ha infatti toccato solo 6 palloni, nessuno dei quali tramutati però in un'occasione in grado di impensierire Pickford.

Percentuale del 100% per quanto riguarda i dribbling riusciti, 67% per quanto riguarda invece la precisione dei passaggi.