Jovic vuole tenersi il Milan: ecco come può far scattare il rinnovo

vedi letture

Una doppietta inferta all'Inter aiuta sicuramente sul piano della fiducia, ma il piano di Luka Jovic è molto più grande. Con 13 gol realizzati, il Milan è diventata la seconda squadra con cui ha segnato di più, l'attaccante serbo ex Eintracht Francoforte e Real Madrid vuole rimanere in rossonero.

Volontà chiara

Sbarcato praticamente gratis nell'estate del 2023, a due anni di distanza Jovic si ritrova a lottare ardentemente per strappare un rinnovo al club di via Aldo Rossi. Conquistata la finalissima di Coppa Italia ai danni dell'Inter, l'obiettivo è qualificarsi all'Europa League piegando il Bologna il 14 maggio a Roma, così come tenersi stretto il Milan. La volontà c'è e infatti, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, due giorni fa ha dovuto fare i conti con un fastidio fisico ma nella giornata di ieri sono arrivati miglioramenti ed è convinto di giocare oggi nel lunch match contro il Venezia.

Che futuro lo attende?

Al momento Jovic ha un contratto valido solo fino al prossimo 30 giugno, ma il Milan ha un'opzione di rinnovo annuale valida quest'estate e le prossime due: in tal modo il club rossonero può avere il potere di decidere se confermare o meno il matrimonio con il 27enne serbo, che dal canto suo vorrebbe invece maggiori sicurezze. Andare di anno in anno non glielo garantisce e vorrebbe autografare un contratto biennale entro il termine della stagione, ma servono altri gol da qui alla fine del campionato per convincere la dirigenza.