Juan Miranda è in città per firmare il contratto col Bologna. Era stato seguito anche dal Milan

Il Bologna è in chiusura per Juan Miranda del Betis. Il terzino sinistro spagnolo, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, è molto vicino a vestire la maglia del club rossoblù - sottolinea Sky Sport - ed è già in città per definire gli ultimi dettagli.

Nella giornata di oggi, 28 giugno, il calciatore dovrebbe effettuare già le visite mediche di rito. Classe 2000, in passato è stato anche un obiettivo del Milan. Ruolo terzino, Miranda ha collezionato 32 presenze, 2 gol e 2 assist con la maglia del club spagnolo nell'ultima stagione. Miranda, nel corso della sua carriera, ha giocato anche nel Barcellona e in Germania, con lo Schalke.