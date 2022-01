Julian Alvarez, accordo City-River Plate: l'attaccante resterà in Argentina almeno fino a giugno

E' ormai tutto fatto per il trasferimento di Julian Alvarez dal River Plate al Manchester City: secondo quanto riferisce gazzetta.it, i due club hanno infatti trovato un accordo per 18,5 milioni di euro più bonus e tasse che porteranno il totale a 27 milioni. L'attaccante, accostato spesso anche al Milan nei mesi scorsi, resterà in Argentina almeno fino a giugno in quanto il club argentino avrà la possibilità di tenerlo fino a fine 2022 se proseguirà il suo cammino in Copa Libertadores.