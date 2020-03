Juve-Milan, ecco perchè mercoledì si potrebbe giocare a porte chiuse

Il caos e l'incertezza che hanno investito la Lega Serie A negli ultimi giorni a causa del nuovo coronavirus che ha colpito l'Italia non accennano ad attenuarsi. Ad oggi Juventus-Milan di Coppa Italia si dovrebbe giocare a porte aperte ad eccezione dei residenti in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, le regioni maggiormente colpite dall'epidemia. Cosa potrebbe cambiare nuovamente le carte in tavola? Nella serata di ieri la Regione Piemonte ha emesso un'ordinanza che ha imposto che, nonostante non ci siano decreti nazionali che obblighino a restrizioni per quella zona, le scuole di ogni ordine e grado debbano restare chiuse per le giornate di oggi e di domani, demandando a successivo provvedimento le disposizioni in merito alla ripresa delle attività didattiche ed educative. Poichè i casi di Covid-19 sono in significativo aumento anche in quella regione, non è da escludere che queste restrizioni possano essere prolungate nelle prossime ore. Qualora questo avvenisse, risulta logico pensare che queste decisioni coinvolgano anche le manifestazioni di carattere sportivo, costringendo la Lega a scegliere se rinviare Juventus-Milan di Coppa Italia o disputare la gara a porte chiuse. In serata sono attesi aggiornamenti.