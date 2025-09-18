Juventus, Conceicao è tornato ad allenarsi in gruppo. Ci sarà contro il Milan il 5 ottobre
(ANSA) - TORINO, 18 SET - Alla Continassa si rivede Francisco Conceiçao: il portoghese, assente contro l'Inter e in panchina contro il Borussia Dortmund, è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni ed è recuperato in vista della trasferta di Verona. Il tecnico Tudor sta studiando le rotazioni di formazione, tanti bianconeri hanno mostrato segnali di stanchezza e sono previsti alcuni cambi: Bremer, Thuram e Yildiz sembrano i candidati a partire dalla panchina. Tra chi scalpita, invece, c'è Zhegrova, il quale ha esordito nel finale della sfida di Champions e ora attende il battesimo anche in Serie A.
Per l'attacco, infine, si candida Vlahovic, che contro il Borussia Dortmund ha salvato la Juve con due gol e un assist subentrando a gara in corso. (ANSA).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan