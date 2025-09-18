Juventus, Conceicao è tornato ad allenarsi in gruppo. Ci sarà contro il Milan il 5 ottobre

vedi letture

(ANSA) - TORINO, 18 SET - Alla Continassa si rivede Francisco Conceiçao: il portoghese, assente contro l'Inter e in panchina contro il Borussia Dortmund, è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni ed è recuperato in vista della trasferta di Verona. Il tecnico Tudor sta studiando le rotazioni di formazione, tanti bianconeri hanno mostrato segnali di stanchezza e sono previsti alcuni cambi: Bremer, Thuram e Yildiz sembrano i candidati a partire dalla panchina. Tra chi scalpita, invece, c'è Zhegrova, il quale ha esordito nel finale della sfida di Champions e ora attende il battesimo anche in Serie A.

Per l'attacco, infine, si candida Vlahovic, che contro il Borussia Dortmund ha salvato la Juve con due gol e un assist subentrando a gara in corso. (ANSA).