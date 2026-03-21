Juventus-Sassuolo 1-1, bianconeri fermati da Pinamonti. E Locatelli sbaglia il rigore

Juventus-Sassuolo 1-1, bianconeri fermati da Pinamonti. E Locatelli sbaglia il rigore
Oggi alle 22:47News
di Manuel Del Vecchio

Grande delusione allo Stadium per la Juventus, che viene fermata in casa dal Sassuolo di Grosso. Bianconeri avanti con Yldiz, mentre nella ripresa  Pinamonti pareggia i conti. Partita bloccata fino al minuto 83, quando Locatelli può sfruttare un rigore (dubbio) per riportare la Juve in vantaggio. Il centrocampista ex Milan se lo fa bloccare calciando uno dei penalty più brutti degli ultimi anni. 1-1 finale e qualche fischio dagli spalti.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 68
Milan 63
Napoli 62
Como 54
Juventus 54
Atalanta 47
Bologna 42
Lazio 40
Udinese 39
Sassuolo 39
Parma 34
Genoa 33
Torino 33
Cagliari 30
Fiorentina 28
Cremonese 27
Lecce 27
Pisa 18
Verona 18