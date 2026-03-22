Juventus, Spalletti: "Ancora tante gare: possibilità per la Champions intatte"

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(ANSA) - TORINO, 21 MAR - "Le possibilità sono intatte, c'è un margine che ti permette di rimontare: contro il Sassuolo siamo stati poco maturi nelle scelte e abbiamo perso troppi palloni": così il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, sulla frenata nella corsa Champions con il pareggio per 1-1 allo Stadium contro i neroverdi. "Non siamo stati bravi a concretizzare situazioni importanti - continua l'allenatore nella sua analisi - e siamo distrutti dal dispiacere: nel complesso, però, se avessimo vinto sarebbe anche stato meritato". Sul pareggio finale pesa il rigore sbagliato da Locatelli a 3' dalla fine: "Erano in due o tre che volevano batterlo, lui è rigorista e mi ha detto che se la sentiva ma si possono sbagliare, è umano" la risposta di Spalletti sull'errore dal dischetto.

In attacco ha ritrovato Milik e Vlahovic, preferiti a David e Openda per gli assalti finali nonostante i lunghi periodi vissuti ai box: "Per caratteristiche servivano due attaccanti fisici, loro si difendevano con il blocco basso e avevamo bisogno di fisicità - spiega sugli ingressi del polacco e del serbo - e siamo contenti perché siamo stati tutto l'anno a penare e adesso ho quattro attaccanti per l'ultima fetta di campionato". Ai microfoni ha parlato anche Francisco Conceicao: "Potevamo segnare il secondo gol e chiudere la partita molto prima, purtroppo non ci siamo riusciti ma meritavamo di più - commenta l'attaccante portoghese ai microfoni - ed è diventata più complicata dopo l'1-1 perché si chiudevano: la strada è ancora lunga e dobbiamo continuare, a livello personale voglio aiutare sempre di più la squadra". (ANSA).