Juventus, stop muscolare per Conceicao: salta Empoli e forse anche il Napoli

(ANSA) - TORINO, 05 SET - Alla Continassa si è fermato Francisco Conceicao, uno degli ultimi arrivati in casa Juventus. "E' stato sottoposto ad esami diagnostici al JMedical, che hanno evidenziato una lesione dei muscoli peronieri della gamba destra" fa sapere il club bianconero in una nota ufficiale. "Il giocatore verrà sottoposto a nuovi esami tra dieci giorni" spiega la Juve, con il portoghese che di conseguenza sarà indisponibile per la trasferta a Empoli fissata per sabato 14 settembre. (ANSA).