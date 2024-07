Juventus su Broja e Retegui in caso di partenza di Milik

Juventus molto vigile sul mercato, per assicurare quanto prima a Thiago Motta tutte le pedine che mancano al suo scacchiere. Uno dei principali obiettivi di mercato dei bianconeri è assicurarsi un'alternativa a Dusan Vlahovic. In questo senso, stando a quello che riferisce Tuttosport, il nome più caldo è quello di Mateo Retegui.

Le ultime ora hanno fatto registrare dei passi in avanti, in concomitanza con la sempre più probabile uscita di Arkadiusz Milik. Se davvero il polacco dovesse lasciare Torino, ecco che il centravanti del Genoa sarebbe in pole per sostituirlo. Alle sue spalle resiste Armando Broja del Chelsea, accostato nelle scorse settimane anche al Milan. L'attaccante albanese arriverebbe con le formula del prestito, mentre per Retegui si parla di acquisto a titolo definitivo.

Oltre a questi due nomi, ci sarebbe anche l'ipotesi di un ritorno alla Juve di Alvaro Morata. Una possibilità suggestiva, ma che appare sempre più remota. S'intensificano infatti le voci di un trasferimento dell'attaccante spagnolo - attualmente impegnato ad Euro 2024 con le Furie Rosse, che venerdì affronteranno la Germania ai quarti di finale - in Arabia all'Al Quadsiah: 15 milioni per il cartellino e 30 a lui come ingaggio per le prossime due stagioni.