Juventus, Thiago Motta in pole in caso di addio di Allegri: i bianconeri contattano anche Zirkzee e Calafiori

La Juventus pensa al futuro: come riportato da Sky Sport, i bianconeri stanno valutando le possibili opzioni per le prossime stagioni in caso di addio di Massimiliano Allegri. Un nome su tutti in cima alle classifiche, si tratta di Thiago Motta, attuale tecnico del Bologna che quest'anno sta letteralmente facendo miracoli portando i rossoblù al quarto posto in classifica, un piazzamento valido per la qualificazione alla prossima Champions, a soli due punti proprio dalla Juve di Allegri, apparsa in decisa difficoltà nell'ultimo mese.

Stando sempre a Sky Sport, la Juventus avrebbe anche avviato i contatti per due profili tra i più interessanti del Bologna: Zirkzee e Calafiori. Il primo è tra i nomi più chiacchierati per il dopo Giroud al Milan. Lo stesso Thiago Motta era stato accostato ai rossoneri nei mesi scorsi.