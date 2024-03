Kalulu a MilanTV: "Bella serata, adesso andiamo avanti per la nostra strada. Vorrei fare più assist"

vedi letture

Al termine della vittoria per 3-1 sul campo dello Slavia Praga, queste le parole a Milan TV di Pierre Kalulu, subentrato questa sera nel corso del secondo tempo.

Una bella serata

"Siamo contenti di aver vinto, è stato importante segnare tanti gol nel primo tempo e dobbiamo andare avanti così anche in campionato.

Sulla condizione fisica

"Mi sento bene, dopo tanto tempo non è stato facile tornare in campo ma ora sono qui e voglio fare bene per la squadra e per i nostri tifosi. Mi dispiace solo non aver fatto gol o assist, ho tanta voglia di creare occasioni e poter aiutare i miei compagni anche sotto quel pundo vista".