Kalulu celebra sui social la qualificazione del Milan alla prossima Champions League

© foto di DANIELE MASCOLO

>All'indomani della vittoria contro la Juventus a Torino e alla qualificazione aritmetica del Milan alla prossima Champions League, anche Pierre Kalulu, come già fatto da altri suoi compagni di squadra, ha voluto pubblicare un post su Instagram per festeggiare questo importante traguardo: "Di nuovo in Champions League anche il prossimo anno".