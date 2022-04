Kalulu: "Pioli è una persona che ti aiuta, mi ha fatto esordire e lo ricorderò per sempre"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Pierre Kalulu ha rilasciato un'intervista, curata da Carlo Pellegatti, a StarCasinò soffermandosi anche sul rapporto con Stefano Pioli: “Il mister è vicino a noi, è una persona che ti aiuta sull’aspetto personale. Quando arrivi al Milan e sei giovane ti aiuta molto, per me sarà sempre un allenatore diverso dagli altri: lui mi ha fatto esordire è questo lo ricorderò per sempre”.