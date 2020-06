Franck Kessie è stato intervistato da DAZN nel prepartita di San Siro. Il centrocampista ivoriano ha sottolineato come la squadra non sia condizionata dalle voci su Rangnick: "Noi facciamo i giocatori, i discorsi che si fanno a noi non interessano. Noi siamo concentrati solo sul campo e anche per fare risultato".