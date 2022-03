Kessie esulta: "Altra vittoria importante per la classifica!"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

“Un’altra vittoria importante per la classifica!”. Lo ha scritto Franck Kessie su Instagram dopo il successo in campionato contro l’Empoli. “Grandi ragazzi! Avanti così!”, ha aggiunto il centrocampista ivoriano, schierato nuovamente da Pioli nel ruolo di trequartista. L’ex atalantino non ha incantato, ma si è dato un gran da fare in mezzo al campo, lavorando per la squadra.