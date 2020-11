Kessie, i suoi numeri dal dischetto: 10 penalty su 12 messi a segno

Tra i protagonisti della partita tra Milan e Fiorentina, senza dubbio, non si può non citare Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano, oltre alla prestazione di personalità, ha tirato due rigori trasformando il primo e sbagliando il secondo. Da quando è in rossonero, il numero 79 ha tirato 12 penalty mettendone a segno 10: i suoi errori si sono registrati contro il Chievo nel 2018 e quest'oggi con la Fiorentina.