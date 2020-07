Kessie il carro armato: l'ivoriano ha saltato otto minuti in tutto il post-lockdown

Franck Kessie, in tutto il post lockdown, ha saltato soli otto minuti, a dimostrazione di una tenuta fisica ed atletica fuori dal comune. Nonostante le gare ravvicinate, il clima e la straordinarietà della situazione, il centrocampista ivoriano ha giocato tutte le dieci partite disputate dal Milan in campionato, venendo sostituito all'86' in due incontri già chiusi, contro il Lecce e contro la Lazio.