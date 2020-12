Kickest - Rebic può essere un centravanti? I dati delle ultime 3 partite

Ante Rebic può essere una punta? Giudizio ai numeri. Come riportato dalla redazione statistica di Kickest, il croato, nelle ultime 3 partite giocate da punta con il Milan in Serie A, ossia contro Fiorentina, Sampdoria e Parma, ha una percentuale di contrasti vinti del 32% (9 su 28). Rebic, inoltre, è riuscito solamente a superare il proprio marcatore per due volte in tre partite. Altri dati preziosi riguardano i tocchi di palla: un assist, 2 passaggi chiave e 35 riusciti (su 50 totali).