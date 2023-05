Kjaer a DAZN: "Sempre le stesse partite? Difficile spiegare il perché, se lo sapessi..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Simon Kjaer, difensore rossonero, si è così espresso a DAZN nel post Spezia-Milan: "Stasera non siamo stati sufficienti. Ora c'è la partita di martedì. Oggi era fondamentale, ma martedì c'è un'altra guerra".

Partita già vista oggi...

"Se sapevo come risolvere il problema saremmo in un'altra posizione. Abbiamo avuto tante difficoltà in queste partite. Difficile spiegare il perché. Oggi non siamo stati sufficienti. Dobbiamo migliorare. Il primo tempo abbiamo avuto momenit nostri e momenti loro, ma noi dobbiamo essere più dominanti, siamo il Milan. Poi loro fanno gol su angolo: sono cose del calcio. Ma noi dovevamo chiuderla prima".

Ha pesato il derby d'andata?

"Col nostro lavoro bisogna essere capaci di cancellare e di andare avanti, sono cose differenti. Dobbiamo lavorare, non c'è altra possibilità".