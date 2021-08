Kjaer e lo staff medico che ha salvato la vita a Eriksen saranno premiati dalla UEFA

I medici che hanno salvato la vita a Christian Eriksen a UEFA EURO 2020 e il capitano della nazionale danese Simon Kjær ricevono il Premio del Presidente UEFA 2021.

Il presidente UEFA, Aleksandr Ceferin, ha descritto i destinatari del premio – che è un riconoscimento agli straordinari risultati, all'eccellenza professionale e alle qualità personali esemplari – come "i veri eroi di EURO 2020. Per me è un grande onore consegnare loro il Premio del Presidente UEFA".

"Quest'anno, il Premio del Presidente trascende il calcio - ha commentato -. Ci fa ricordare, per sempre, che la vita è la cosa più importante e mette tutto nella prospettiva giusta", ha aggiunto. "Voglio fare i miei migliori auguri a Christian Eriksen e alla sua famiglia mentre prosegue il suo recupero".

Questa la lista dei destinatari del Premio del Presidente UEFA 2021:

Team medico locale

Mogens Kreutzfeldt (direttore sanitario)

Frederik Flensted (responsabile medico dello stadio)

Anders Boesen (medico d'urgenza a bordo campo)

Peder Ersgaard (paramedico)