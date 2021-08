Kjaer e lo staff medico danese premiati dalla UEFA per aver salvato Eriksen

Simon Kjaer ha parlato al sito ufficiale della UEFA dopo essere stato insignito del "President's Award" insieme allo staff medico che ha salvato la vita a Eriksen nel corso della partita contro la Finlandia a Euro 2020: "È qualcosa che rimarrà con noi per il resto della nostra vita. La squadra ha reagito come una squadra, abbiamo fatto il massimo sforzo per restare uniti e cercare di superare quella situazione ed essere il più utili possibile. Conosco Christian da molti anni. Ha una grande famiglia, ha molti amici, molti compagni di squadra che vogliono il meglio per lui. Finché lui e la sua famiglia stanno bene, sono felice".