Kjaer e Pobega, ancora lavoro personalizzato. Domani possono essere in gruppo?

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Tommaso Pobega e Simon Kjaer hanno anche oggi svolto un allenamento differenziato per recuperare al meglio dai rispettivi problemi fisici. Se Pobega è reduce da un lungo infortunio patito nel mese di dicembre e per il quale ha subito anche un'operazione di tipo chirurgico; Kjaer si è fermato in nazionale per un problema muscolare e, nonostante siano state scongiurate lesioni e Pioli avesse confermato che la sua assenza a Firenze era solo a scopo precauzionale, ancora non è tornato a lavorare in gruppo.

Domani la squadra si ripresenterà a Milanello per una nuova sessione di allenamento al mattino. Vedremo se può essere la volta buona per rivedere i due giocatori in gruppo con la squadra. Se così fosse potrebbe esserci anche la speranza di ritrovare sia Pobega che Kjaer tra i convocati per la gara con il Lecce. Ma è ancora presto per dirlo.