Kjaer insegue il rientro e posta su Instagram: "Progress!"

Il Milan si prepara verso la sfida con l'Atalanta, in programma sabato pomeriggio alle 18:00 con una speranza: quella di riportare tra i convocati Simon Kjaer. Infatti la situazione che riguarda il difensore danese, dopo tanto tempo sta finalmente per risolversi. La notizia dell'ultima ora è che sia Rafael Leao che Simon Kjaer hanno iniziato la fase di riatletizzazione in campo e sono guariti dai rispettivi problemi muscolari: questo non vuol dire che il portoghese e il danese saranno della partita sabato pomeriggio contro l'Atalanta, i due infatti sono in forte dubbio con il solo Kjaer che potrebbe recuperare al massimo per la panchina. Questo il post su Instagram del difensore rossonero al lavoro verso la trasferta di Bergamo.