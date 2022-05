Kjaer scalpita e si allena con la Danimarca: "Felice di essere tornato in campo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sembra tutto pronto per il ritorno in campo di Simon Kjaer, che sul proprio profilo Instagram ufficiale ha pubbliato una foto dell'allenamento odierno sostenuto con la Danimarca. Il difensore centrale rossonero, che si è anche tagliato la barba dopo la vittoria dello Scudetto, ha aggiunto alla didascalia: "Felice di essere tornato in campo con i ragazzi. Preparazione per la prossima stagione".