Krunic a Prime Video: "Questa vittoria ci dà fiducia dopo la brutta partita contro il Torino"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Rade Krunic, ai microfoni di Prime Video, ha dichiarato dopo il 4-0 contro il Salisburgo: "Non ero sorpreso della mia titolarità perchè il mister mi sceglie spesso nelle partite importanti. Forse oggi serviva un centrocampista in più in mezzo al campo. Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo dominato. Questa vittoria ci dà fiducia dopo la brutta partita contro il Torino".