Krunic infortunato, se rimane out un mese può saltare otto partite tra Serie A e Champions

Nella giornata di oggi mister Pioli ha avvisato dell'indisponibilità di Rade Krunic per un problema muscolare, che poi si è rivelato essere uno stiramento al retto femorale sinistro. Uno stop inaspettato e che sicuramente non ci voleva, visto che il bosniaco potenzialmente potrebbe stare fuori anche un mese. Nel caso in cui Krunic stesse effettivamente out per 30 giorni salterebbe 8 partite in totale, 6 di campionato e 2 di Champions League.

SERIE A

Atalanta-Milan (21 agosto)

Milan-Bologna (27 agosto)

Sassuolo-Milan (30 agosto)

Milan-Inter (3 settembre)

Sampdoria-Milan (11 settembre)

Milan-Napoli (18 settembre)

CHAMPIONS LEAGUE

Prima giornata di Champions League (6 o 7 settembre)

Seconda giornata di Champions League (13 o 14 settembre)