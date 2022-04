Kutuzov: "I più grandi campioni sono i più umili: Maldini mi aggiustò il computer"

L'ex attaccante del Milan e del Bari Vitali Kutuzov, è stato intervistato ai microfoni di gianlucadimarzio.com. Tra i tanti ricordi regalati ed emersi, non sono mancati accenni al periodo rossonero dell'attaccante bielorusso, giunto nel calcio che conta proprio grazie alla società milanista. Racconta così le sue emozioni, una volta arrivato a Milano: "Arrivare in rossonero è una cosa che ti cambia il mondo. Per me era tutto diverso: lingua, cultura, cucina. Era il 2001, ero giovane e alla prima volta lontano da casa. Ma mi è servito, è stato molto importante”. Curioso anche un aneddoto che Kutuzov ha raccontato sull'allora capitano Paolo Maldini: "Mi creda, spesso, piu sono forti e grandi i giocatori più sono umili. Gliene racconto una. Mi si rompe il computer e ad aggiustarmelo viene Maldini. Lui era il capitano e si era messo a fare il tecnico come fosse un amico di sempre che ti fa un favore".