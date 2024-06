Kvara smentisce Conte: "Amo Napoli ma non so se resto. Deciderò dopo l'Europeo"

Nella giornata di ieri il Napoli ha presentato in grande stile Antonio Conte come nuovo allenatore: un evento in pompa magna presso il Palazzo Reale della città partenopea. Il tecnico salentino ha parlato per diverso tempo davanti ai giornalisti e tra i tanti temi toccati si è espresso anche sul mercato e su eventuali cessioni dei big. Conte ha ribadito che Kvaratskhelia e Di Lorenzo rimarranno al Napoli, sottolineando che deciderà lui chi resta e chi se ne va. Eppure il talento georgiano dopo la storica gara vinta contro il Portogallo agli Europei, ha mandato un messaggio diverso.

Le parole di Khvicha Kvaratskhelia sul suo futuro: "Non lo so ancora se resto, rispetto Conte perché è uno dei migliori tecnici al mondo. Voglio prendermi altri giorni per riflettere, dopo l'Europeo deciderò cosa fare. Rispetto e amo il Napoli, ma non so ancora dare una risposta certa sul mio futuro"