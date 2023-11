L'amarezza di Giroud con i tifosi: "Fa male sbagliare..."

"Fa male sbagliare, anche per i tifosi. Dopo quello che abbiamo fatto contro il PSG… sono molto molto deluso”. Queste le parole sincere di Olivier Giroud, pubblicate dai colleghi di AllMilan, che si ferma fuori da Milanello per firmare la maglia di alcuni tifosi presenti.

Contro il Borussia Dortmund è stata una serata difficile per tutta la squadra, ma per l'attaccante francese in particolare. Il numero 9 del Milan ha sbagliato, calciando male, il rigore in avvio di match e ha avuto costanti difficoltà fisiche e tecniche durante i 90 minuti, non riuscendo mai a trovare giocate importanti o risolutive.